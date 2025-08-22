Самый-самый флаг России: 10 полосатых рекордов, о которых должен знать каждый патриот

Старейший в мире российский триколор — это флаг царя Московского 1693 года. Одна из главных национальных реликвий. Он украшал 12-пушечную яхту «Святой Пётр», на которой царь совершил своё первое морское плавание. Уже в сентябре 1694-го Пётр I подарил флаг архиепископу Архангельскому Афанасию, ведь именно из Архангельска царь вышел в плавание по Белому морю. Свои морские флаги Пётр I создавал сам: рисовал, продумывал цвета. Первый российский флаг в центре использует изображение двуглавого орла, в которого вписан герб с образом Георгия Победоносца, поражающего змия. Уже 20 января 1705 года Пётр утвердил простой триколор без орла как флаг для русских торговых судов. Но не военных — те ходили под Андреевским флагом. Самый древний штандарт реставрировали в 1910, 1940−1941, 1956 и 1972 годах.