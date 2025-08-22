Дандыкин рассказал о фрегате «Амелько», которого боятся в США

«Это боевой корабль, фрегат первого ранга, названный в честь знаменитого советского адмирала. Он пойдет на Тихоокеанский флот, где и служил Николай Амелько. Корабль вооружен гиперзвуковой ракетой. Я думаю, уже года через два он пойдет служить на Дальний Восток. Строительство продолжается, будет ещё минимум четыре корабля построено, а, может, даже и шесть. Они совершенствуются, возможно, на следующих будет даже больше ракет», — отмети военный.