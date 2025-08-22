Ричмонд
Астану ожидают массовые отключения света: ремонт затронет практически все районы

Свет по расписанию.

В Астане на фоне масштабного ремонта электросетей почти все районы города временно останутся без света. Об этом сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата, передает BAQ.KZ.

Временные отключения электроэнергии планируются с 22 августа и будут продолжаться в разные сроки в зависимости от района и характера ремонтных работ.

Так, 22 августа свет не будет подаваться на улицы Ондирис, Сарыжайлау, 36, 34, Акбидай, Бейнеу, Кенесары, а также в ряде переулков и частного сектора.

До 29 августа электроэнергию будут отключать ежедневно с 10:00 до 17:30 в переулках Крылова и Тениз, на улицах Жетисай, Сусамыр и Шиели. В некоторых районах свет будет отключаться с 9:30 до 18:00, а до 12 сентября — в переулках Тобыл, Тасбулак и на улицах Чехова, Дулатова, Бартольда и Юбилейной.

Большинство отключений связано с плановыми ремонтными работами оборудования.

Астанчан призвали заранее подготовиться к временным перебоям в электроснабжении и соблюдать меры безопасности.