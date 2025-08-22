Астану ожидают массовые отключения света: ремонт затронет практически все районы

До 29 августа электроэнергию будут отключать ежедневно с 10:00 до 17:30 в переулках Крылова и Тениз, на улицах Жетисай, Сусамыр и Шиели. В некоторых районах свет будет отключаться с 9:30 до 18:00, а до 12 сентября — в переулках Тобыл, Тасбулак и на улицах Чехова, Дулатова, Бартольда и Юбилейной.