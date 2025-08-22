Al Jazeera: Трамп отправил к Венесуэле корабли с морпехами

Администрация президента США Дональда Трампа развернула военно-морскую группировку к побережью Венесуэлы в рамках операции по противодействию наркоторговле и преступным группировкам. Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники, в состав эскадры входят три корабля: USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale.
По данным издания, на их борту находятся около 4,5 тысяч военнослужащих, включая 2,2 тысячи морских пехотинцев. Ожидается, что корабли достигнут венесуэльских вод 24 августа.
Точный характер их миссии не раскрывается, однако источники в администрации США не исключили возможность проведения наземной операции, говорится в сообщении.
В начале марта министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет принял решение о направлении от двух до трех тысяч военнослужащих к границе с Мексикой. В их число входят солдаты из подразделений, оснащенных бронетранспортерами Stryker.
В марте стало известно, что президент Эквадора Даниэль Нобоа планирует обратиться к Трампу с просьбой о помощи в борьбе с преступными группировками. Он подтвердил, что страна сталкивается с «международными наркотеррористическими» организациями и нуждается в помощи международных сил. Нобоа также отметил, что Эквадор ведет переговоры о военной поддержке для борьбы с преступностью в провинции Гуаяс.