Al Jazeera: Трамп отправил к Венесуэле корабли с морпехами

В марте стало известно, что президент Эквадора Даниэль Нобоа планирует обратиться к Трампу с просьбой о помощи в борьбе с преступными группировками. Он подтвердил, что страна сталкивается с «международными наркотеррористическими» организациями и нуждается в помощи международных сил. Нобоа также отметил, что Эквадор ведет переговоры о военной поддержке для борьбы с преступностью в провинции Гуаяс.