Грозы и ливни ожидаются местами по Беларуси в пятницу

В Минске в пятницу будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром в белорусской столице составит +9…+12°С, в дневные часы воздух прогреется до +18…+20°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +14…+16°С.