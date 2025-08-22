Грозы и ливни ожидаются местами по Беларуси в пятницу

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Грозы и сильные дожди ожидаются местами по Гомельской области в пятницу, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Преимущественно по юго-востоку страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. Возможны сильные дожди. В утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +18…+24°С, в юго-восточных районах — +15…+17°С.
В Минске в пятницу будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром в белорусской столице составит +9…+12°С, в дневные часы воздух прогреется до +18…+20°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +14…+16°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Во время сильных дождей увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, также ливни могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.
Народные приметы на 22 августа.
22 августа христиане чтили апостола Матвея, одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Его избрали на место Иуды Искариота после предательства.
В народе день получил название Матвея Ненастного. В древности верили, что с конца августа погода портилась: часто шли дожди, приходили холодные ветры.
Народные приметы:
- змеи начинают прятаться в норы — скоро похолодает;
- утро туманное и дождливое — осень установится пасмурной;
- солнечный и жаркий день — начало осени выдастся благоприятным;
- сильные порывы ветра — к частым бурям;
- птицы стаями летают низко к земле — к холодам;
- ель громко шелестит хвоей — к осадкам;
- ясная звездная ночь — к теплой погоде.