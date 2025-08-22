Минздрав опроверг информацию о сроках изменения правил медосвидетельствования: когда заработает новый закон

Новые правила медицинского освидетельствования водителей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения РФ через свой официальный Telegram-канал.
В ведомстве подчеркнули, что, вопреки сообщениям ряда СМИ, никаких изменений с 1 сентября 2025 года не произойдет, и процедура медосвидетельствования вместе с формой справки останутся прежними.
В Минздраве уточнили, что изменения приняты федеральным законом от 7 июля 2025 года. К указанному сроку органы власти должны принять все необходимые подзаконные акты и подготовить детальные разъяснения по новому порядку.
Согласно одобренным сенаторами изменениям, водителей будут направлять на дополнительное медицинское обследование или лечение, если у них выявят заболевания или медицинские ограничения к управлению автомобилем, которые не были установлены ранее. Отказ от прохождения такого обследования приведет к аннулированию водительских прав. Закон должен вступить в силу с марта 2027 года.
Прежде стали известны детали нового порядка медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Теперь промежуток между двумя продувками составляет 15−25 минут. Также установлен строгий срок для сдачи мочи на анализ — не более 30 минут после выдачи направления. Если человек не успеет, придётся сдавать кровь. Медицинские организации должны хранить биоматериалы три месяца, а электронные данные масс-спектрометрии — пять лет.
Напомним, что с 1 сентября также изменится перечень медицинских противопоказаний для водителей. Туда будут добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм. Также в документах заменят термин «ахроматопсия» на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать больше нарушений цветовосприятия.
Также стало известно об ужесточении требований к перевозке детей в автомобилях. В ПДД вводится четкое определение детской удерживающей системы. Теперь к таким устройствам относятся только сертифицированные конструкции, специально предназначенные для безопасной перевозки детей.