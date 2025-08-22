Минздрав опроверг информацию о сроках изменения правил медосвидетельствования: когда заработает новый закон

Согласно одобренным сенаторами изменениям, водителей будут направлять на дополнительное медицинское обследование или лечение, если у них выявят заболевания или медицинские ограничения к управлению автомобилем, которые не были установлены ранее. Отказ от прохождения такого обследования приведет к аннулированию водительских прав. Закон должен вступить в силу с марта 2027 года.