Учителям в Татарстане запретили злоупотреблять контрольными работами

С 1 сентября вступает в силу новый приказ Министерства просвещения, который существенно изменит подход к проведению контрольных работ в российских школах. Теперь учителям запрещено самостоятельно определять частоту проверок знаний — все параметры будут строго регламентированы.
Согласно нововведениям, контрольные работы смогут занимать не более 10% от общего количества учебных часов, отведенных на конкретный предмет. Продолжительность каждой проверки знаний составит от одного до двух уроков стандартной длительности — 45 минут.
Важные изменения коснулись и практических занятий: лабораторные и интерактивные работы теперь проводятся только в течение одного урока и не рассматриваются как форма контроля. Ранее отсутствие четких правил приводило к значительным различиям в образовательной практике — в некоторых учебных заведениях контрольные работы занимали до четверти всего учебного времени.
По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской, новый подход обеспечит более равномерное распределение времени между изучением нового материала и проверкой знаний. При этом ключевым фактором станет не количество контрольных работ, а их качество и соответствие образовательным стандартам.