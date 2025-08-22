Учителям в Татарстане запретили злоупотреблять контрольными работами

Важные изменения коснулись и практических занятий: лабораторные и интерактивные работы теперь проводятся только в течение одного урока и не рассматриваются как форма контроля. Ранее отсутствие четких правил приводило к значительным различиям в образовательной практике — в некоторых учебных заведениях контрольные работы занимали до четверти всего учебного времени.