Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителям в Татарстане запретили злоупотреблять контрольными работами

В других регионах России ситуация аналогичная.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября вступает в силу новый приказ Министерства просвещения, который существенно изменит подход к проведению контрольных работ в российских школах. Теперь учителям запрещено самостоятельно определять частоту проверок знаний — все параметры будут строго регламентированы.

Согласно нововведениям, контрольные работы смогут занимать не более 10% от общего количества учебных часов, отведенных на конкретный предмет. Продолжительность каждой проверки знаний составит от одного до двух уроков стандартной длительности — 45 минут.

Главная задача новых правил — снизить учебную нагрузку на школьников при соблюдении всех санитарных норм и с учетом заботы о здоровье учащихся. Впервые в нормативных документах четко прописано определение контрольной работы как письменной формы проверки знаний, которая оценивает навыки учеников.

Важные изменения коснулись и практических занятий: лабораторные и интерактивные работы теперь проводятся только в течение одного урока и не рассматриваются как форма контроля. Ранее отсутствие четких правил приводило к значительным различиям в образовательной практике — в некоторых учебных заведениях контрольные работы занимали до четверти всего учебного времени.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской, новый подход обеспечит более равномерное распределение времени между изучением нового материала и проверкой знаний. При этом ключевым фактором станет не количество контрольных работ, а их качество и соответствие образовательным стандартам.