Демешин: 5 проектов мастер-плана в Хабаровске нужно закончить к концу года

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о планах завершить до конца года пять крупных проектов мастер-плана Хабаровска. Об этом он заявил на расширенном заседании правительства региона, отметив, что работы идут в рамках утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным документа и потому имеют стратегическую значимость для краевой столицы.
В перечень объектов, которые должны быть завершены в 2025 году, входят теплоснабжающая магистраль ТМ-35, спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе, детский сад на 320 мест в микрорайоне Ореховая сопка, первая очередь дорожной сети на улице Героев Пассаров и участок дороги в границах улиц Воронежской, Совхозной и переулка Брянского.
На заседании также обсуждались другие крупные инфраструктурные проекты, в том числе пятый этап реконструкции объединённой набережной и строительство нового здания Дальневосточного художественного музея. Строительство музея будет вестись по механизму дальневосточной концессии и начнётся уже в этом году. Кроме того, мастер-план предусматривает создание Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей в селе Бычиха, где ежегодно смогут отдыхать и обучаться более пяти тысяч детей из Хабаровского края и других регионов Дальневосточного федерального округа.
«Здесь вижу проблемы — уже на две недели затянуты сроки получения заключения госэкспертизы по проекту. Профильное министерство заверяет, что необходимые документы будут буквально на днях, поэтому ставлю себе в план приехать в конце сентября и удостовериться, что стройка начата», — отметил Демешин в своём Telegram-канале.