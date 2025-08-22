Демешин: 5 проектов мастер-плана в Хабаровске нужно закончить к концу года

На заседании также обсуждались другие крупные инфраструктурные проекты, в том числе пятый этап реконструкции объединённой набережной и строительство нового здания Дальневосточного художественного музея. Строительство музея будет вестись по механизму дальневосточной концессии и начнётся уже в этом году. Кроме того, мастер-план предусматривает создание Дальневосточного центра отдыха и оздоровления детей в селе Бычиха, где ежегодно смогут отдыхать и обучаться более пяти тысяч детей из Хабаровского края и других регионов Дальневосточного федерального округа.