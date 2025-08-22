Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За день в Уфе задержали восемь нетрезвых водителей

В Уфе поймали восемь пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали восемь пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 24 часа было зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых пострадал один человек. Всего сотрудники ГАИ пресекли 430 нарушений правил дорожного движения.

— Задержаны восемь водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.