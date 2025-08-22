Субботники в районах Перми проходят еженедельно

Проект «Пермь в порядке» включает комплекс работ по благоустройству: обустройство дворов, ремонт фасадов, устранение граффити, снос незаконных НТО, а также проведение субботников и экологических акций.
Так, в Дзержинском районе ТОС «Светлый» на прошлой неделе организовал уборку во дворе дома на Малкова, 24 и вывез четыре мешка мусора. В Ленинском районе в первой половине августа молодежная ячейка ТОС «Комплекс ПГТУ» провела субботник — активисты собрали шесть мешков мусора.
В Индустриальном районе за первую половину августа состоялось девять субботников. Уборка мусора проводилась на улицах Братьев Игнатовых, Одоевского, Мира, Качалова, Карпинского, 9 Мая и шоссе Космонавтов, собрано 220 куб. метров.
В Кировском районе за первую половину августа было проведено семь субботников. Общественные пространства убирали представители ТОС «Новая Налимиха», «Новый Январский», «Новый Крым», «Центральный», а также компании «ПромхимПермь» и активные жители района. Вывезено около 200 мешков мусора.
Активно участвуют в субботниках и жители Свердловского района. Активисты ТОС «Гусарова» успели привести в порядок территории по девяти адресам. Представители ТОС «Южный» очистили территории у Черного озера. Молодежная ячейка при ТОС «Зеленое хозяйство» убрала территорию на Льва Шатрова, 34. Активисты ТОС «Октябрьский» и «Авангард» провели субботники на Кузбасской, 26, Лодыгина, 31 и Вижайской, 10. ТОС «Солдатова» провел уборку на Бородинской, 26, Солдатова, 2 и 4 и Вижайской, 20. ТОС «Яблочкова» убрал территории на Моторостроителей, 8 и в сквере на улице Яблочкова. Представители ТОС «Новобродовский» очистили стадион «Новобродовский» и территорию, прилегающую к обочинам дорог. Всего силами ТОСов района только за прошлую неделю вывезено более 100 мешков мусора.
На территории Орджоникидзевского района провели субботник представители ТОС «Левшино» и активные жители микрорайона. Убраны территории на Социалистической, Памирской и Старикова. Активисты микрорайонов Малые Реки и Васильевка из ТОС «Васильевка», а также сотрудники ПЦБК убрали прибрежную территорию реки Васильевки. Еще один субботник состоялся на территории «Утиная заводь» в микрорайоне Молодежный: ТОС «Молодежный Пермь» собрал около 10 мешков мусора.
В поселке Новые Ляды субботник провели на улице Мира, 1. Представители трудового отряда «Новые Звезды» устранили незаконные графические изображения.
Пермякам рекомендуют перед проведением субботников обратиться в администрацию своего района, чтобы получить помощь в вывозе мусора.