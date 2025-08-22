Субботники в районах Перми проходят еженедельно

Активно участвуют в субботниках и жители Свердловского района. Активисты ТОС «Гусарова» успели привести в порядок территории по девяти адресам. Представители ТОС «Южный» очистили территории у Черного озера. Молодежная ячейка при ТОС «Зеленое хозяйство» убрала территорию на Льва Шатрова, 34. Активисты ТОС «Октябрьский» и «Авангард» провели субботники на Кузбасской, 26, Лодыгина, 31 и Вижайской, 10. ТОС «Солдатова» провел уборку на Бородинской, 26, Солдатова, 2 и 4 и Вижайской, 20. ТОС «Яблочкова» убрал территории на Моторостроителей, 8 и в сквере на улице Яблочкова. Представители ТОС «Новобродовский» очистили стадион «Новобродовский» и территорию, прилегающую к обочинам дорог. Всего силами ТОСов района только за прошлую неделю вывезено более 100 мешков мусора.