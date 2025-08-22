Топ-5 главных новостей в Молдове 22 августа 2025: Почему центр Кишинева и Скулянку перекрывают на неделю; Минобразования сдалось под натиском учителей — абсурдный предмет ПАС перенесли на год; как власть обобрала пенсио

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 22 августа 2025:
1. Центр Кишинева и Скулянку перекрывают на неделю: Столица превратится в одну сплошную пробку.
2. Минобразования Молдовы сдалось под натиском учителей: Внедрение абсурдного предмета, придуманного ПАС, после резкой критики перенесли на следующий год.
3. Почти 10 млрд леев: Именно на столько власть PAS обобрала пенсионеров Молдовы за последние три года — мнение.
4. Граждан Молдовы с высшим образованием, работающих в ЕС сиделками и дворниками унижают и обманывают: Откровения представителей диаспоры.
5. «Молдове лучше экспортировать IТ-услуги, чем яблоки»: Как одной фразой депутат ПАС оскорбил всех фермеров страны.
