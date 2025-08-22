Коллеги раскрыли секрет успеха первой женщины-капитана атомного ледокола

Марина Старовойтова, ставшая первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола, прошла долгий путь подготовки, сдала экзамены и заслужила авторитет у экипажа перед назначением на должность капитана «Ямала».
Почему Старовойтову назначили капитаном, что об этом думают коллеги и кто ее ждет дома — в материале aif.ru.
От учителя русского языка до капитана ледокола.
Старовойтова, отучившись в Брянском педагогическом университете, устроилась на работу в сельскую школу. Там она преподавала русский язык и литературу. Море так сильно ее манило, что в 2005 году она решила круто сменить профессию и перешла во флот.
Спустя 20 лет в море, шесть из которых она провела на атомном флоте, Старовойтова стала первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола. О ее назначении сообщили в Нижнем Новгороде на торжественной церемонии в честь 80-летия атомной отрасли.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал этот случай уникальным.
«Это очень редкий случай, когда именно женщина занимает такого рода высокие должности. Конкретно этот случай уникальный. Это говорит, что у нас женщина не только мать или, допустим, жена, а может еще и занимать вот такие должности. Обычно говорят, что женщина на корабле к несчастью, такая есть байка, но, я не сомневаюсь, что Старовойтова со всем справится», — сказал он.
Дандыкин добавил, что этот случай уникален еще и тем, что Старовойтову дома во время командировок ждут муж и ребенок, а не наоборот.
Он подчеркнул, что просто так никто не становится капитаном атомного ледокола — это серьезная должность, требующая особой подготовки.
«Предварительно нужно пройти полную подготовку, сдать все экзамены, иметь авторитет у экипажа. За ее миловидной внешностью, я уверен, скрывается железный характер. Думаю, что Старовойтова даже на берегу не расстается с морем», — добавил Дандыкин.
Военный сравнил Старовойтову с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.
«Старовойтова как танк».
Коллеги капитана атомного ледокола в беседе с aif.ru отметили, что не сомневались в успехе Старовойтовой. Ее напористость сравнили с мощью танка.
«Я всегда знал, что Марина добьется успеха благодаря упорству. Она как танк. Мы познакомились во время работы в Мурманском морском пароходстве непосредственно перед началом рейса на борту балкера “Новая Земля”, где я занимал должность третьего помощника капитана. Она же была назначена старшим помощником капитана», — сказал Александр Галкин.
Он сообщил, что Старовойтова проявила себя как ответственный специалист, а также внимательный и добрый наставник.
Алексей Менгден, еще один коллега нового капитана, добавил, что Старовойтова — отличный штурман.
«Мы работаем в одной компании, но на разных ледоколах. Я её ещё по работе в Мурманском морском пароходстве знаю. Она была старшим помощником на балкерном флоте. Марина отличный штурман, отзывчивая, умная, всегда заботится об экипажах судов, на которых работает», — отметил он.
Капитанский знак Старовойтова получила из рук ветерана атомного ледокольного флота и капитана ледокола «Арктика» Александра Баринова.
Ранее стало известно, что свою карьеру Старовойтова начала на атомоходе «Советский Союз» в должности дневальной, после чего работала на торговых судах, а затем вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана.