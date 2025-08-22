Ричмонд
В новосибирских автобусах замечены объявления об угрозе атак БПЛА

Пассажиров просят запастись наличными, так как терминалы для оплаты будут отключены.

Источник: Freepik

В новосибирском общественном транспорте замечены вызывающие опасения уведомления о возможных атаках беспилотников в регионе, из-за которых, как утверждается, могут выйти из строя устройства для безналичной оплаты проезда. Листовки стандартного формата были размещены внутри автобусов, принадлежащих частным компаниям-перевозчикам. Об этом стало известно изданию «Новая Сибирь» от читателей, предоставивших фотографии этих объявлений.

В листовке утверждается, что на некоем совещании в городской администрации с участием «высокопоставленных представителей военного командования» было заявлено о серьезной угрозе атак дронов на территории Новосибирской области. В связи с этим, якобы, принято решение о возврате мобильной связи к стандарту 2G.

Таким образом, пассажиров заранее уведомили о необходимости оплаты проезда наличными. Недоверие вызвал не только сам текст объявления, но и используемые формулировки, в частности, упоминание неких «высших военных властей». Журналисты обратились за разъяснениями в мэрию Новосибирска, где, естественно, опровергли факт проведения подобного совещания и планы по ограничению работы мобильной связи.

Следует отметить, что аналогичные ложные сообщения недавно распространялись через различные мессенджеры. Накануне появились новости о том, что после инцидента с падением дерева на остановку в Новосибирске началась активная вырубка аварийных деревьев.

