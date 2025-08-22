В Сочи начали расчищать пещеру, куда сваливали мусор десятки лет

В Сочи сотрудники «Кубань — СПАС» приступили к расчистке пещеры Бережного, где на прошлой неделе спелеологи обнаружили огромные объемы мусора. По оценке специалистов, отходы сваливали в пещеру в течение десятилетий.
Спасатели начали мешок за мешком доставать мусор наверх, а затем на грузовике вывозить на полигон ТКО.
По оценке спелеологов, в пещере «захоронено» около 200 кубометров отходов. Первые лабораторные анализы, проведённые на месте, выявили наличие опасных химических веществ в пробах воды и почвы.
Пещера Бережного находится рядом с селом Ермоловка. Специалисты считают, что ситуация в любой момент может перерасти в экологическое бедствие, так как вся вода, которая промывает этот гниющий мусор, попадает в подземную реку, а затем выходит на поверхность в виде родников от Псоу до Хосты.
Ранее «Югополис» сообщал, что огромную свалку мусора в пещере Бережного случайно обнаружили спелеологи во время спуска под землю. Среди бытовых отходов там попадаются и ядовитые вещества, и останки животных.