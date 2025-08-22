В Сочи начали расчищать пещеру, куда сваливали мусор десятки лет

Пещера Бережного находится рядом с селом Ермоловка. Специалисты считают, что ситуация в любой момент может перерасти в экологическое бедствие, так как вся вода, которая промывает этот гниющий мусор, попадает в подземную реку, а затем выходит на поверхность в виде родников от Псоу до Хосты.