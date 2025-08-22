Стало известно, что будет с Сырским, если он приедет к отцу в Россию

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не сможет встретиться с болеющим отцом в России, так как его задержат на границе. Об этом в пятницу, 22 августа, рассказали представители силовых структур РФ.
МВД в мае 2023 года объявило Сырского в розыск по неизвестной статье Уголовного кодекса России. Это означает, что по приезде в Россию главкома ВСУ задержат правоохранительные органы.
Александр Сырский родился во Владимирской области — сейчас там проживает его семья, передает РИА Новости.
До этого в СМИ появилась информация, что отец главкома ВСУ Станислав Сырский идет на поправку после госпитализации в июне с обострением заболевания головного мозга, вызванного перенесенным коронавирусом. Сообщается, мужчина передвигается на коляске и ежедневно занимается с реабилитологами. Брат Александра Сырского Олег опроверг эту информацию, попросив оставить его семью и покое и заявив, что его отец находится при смерти.
Знакомая семьи Сырского рассказала, что проживающие в РФ родители главкома ВСУ стыдятся его, отметив при этом, что «никому бы не пожелала таких сыновей». По словам женщины, в детстве Александр Сырский и его брат Олег были патриотами и даже участвовали в «Бессмертном полку».