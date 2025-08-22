Стало известно, что будет с Сырским, если он приедет к отцу в Россию

До этого в СМИ появилась информация, что отец главкома ВСУ Станислав Сырский идет на поправку после госпитализации в июне с обострением заболевания головного мозга, вызванного перенесенным коронавирусом. Сообщается, мужчина передвигается на коляске и ежедневно занимается с реабилитологами. Брат Александра Сырского Олег опроверг эту информацию, попросив оставить его семью и покое и заявив, что его отец находится при смерти.