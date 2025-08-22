Российские шахматисты досрочно выиграли юношескую Олимпиаду в Колумбии

Юношеская сборная России по шахматам заблаговременно обеспечила себе победу на Всемирной олимпиаде для спортсменов до 16 лет. Турнир проводится в колумбийской Барранкилье.
В ключевой встрече восьмого раунда российские шахматисты взяли верх над второй командой Казахстана. За один тур до финиша они аккумулировали 16 очков, гарантировав себе вершину турнирной таблицы. Сборная Белоруссии, набравшая 13 очков, сохраняет вторую строчку, но даже при победе в последнем туре над россиянами не сумеет опередить лидера.
В российскую команду вошли Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман. Заключительный тур состоится в пятницу вечером, начало запланировано на 18:00 по московскому времени.
Дополнительно отметим, что в предыдущих турах российские юниоры одержали победы над сверстниками из Индии, Узбекистана, Китая, Грузии, Перу, Чили и Казахстана.
