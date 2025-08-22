Российские шахматисты досрочно выиграли юношескую Олимпиаду в Колумбии

В ключевой встрече восьмого раунда российские шахматисты взяли верх над второй командой Казахстана. За один тур до финиша они аккумулировали 16 очков, гарантировав себе вершину турнирной таблицы. Сборная Белоруссии, набравшая 13 очков, сохраняет вторую строчку, но даже при победе в последнем туре над россиянами не сумеет опередить лидера.