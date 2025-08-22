Сокрушительное падение Филиппа Киркорова обросло тремя версиями

Последствия ожога руки на концерте в Петербурге в начале мая дают о себе знать. Восстановление идет довольно медленно, ходят слухи даже о страшном некрозе тканей и разлагающихся имплантах, которыми нашпиговано теперь тело Киркорова, но пропускать важные события артист, всегда стремившийся переплюнуть Фигаро в методике «здесь и там» и урвать от жизни максимум, просто не может — не по-киркоровски это. Вот и мучается, дескать, бедняга, рискует собой — плаха искусства требует жертв. К тому же открывать мероприятие — многолетняя традиция, которую немыслимо прерывать. По крайней мере, пока. Так что, из последних сил, еле шевеля ногами, заваливаясь на бок, но «вечный бой, покой нам только снится»…