ТАСС: Экс-замглавы Минобороны России Попов отверг свою причастность к коррупции

Экс-замглавы российского оборонного ведомства генерал армии Павел Попов отверг причастность к совершению должностных преступлений, особо крупного мошенничества и других преступлений коррупционной направленности. Об этом со ссылкой на адвоката бывшего высокопоставленного чиновника Дениса Сагача сообщает ТАСС.