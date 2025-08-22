Ричмонд
ТАСС: Экс-замглавы Минобороны России Попов отверг свою причастность к коррупции

Генерал Попов отверг причастность к коррупционным преступлениям.

Источник: Комсомольская правда

Экс-замглавы российского оборонного ведомства генерал армии Павел Попов отверг причастность к совершению должностных преступлений, особо крупного мошенничества и других преступлений коррупционной направленности. Об этом со ссылкой на адвоката бывшего высокопоставленного чиновника Дениса Сагача сообщает ТАСС.

«Причастность к совершению должностных преступлений и хищениям мой подзащитный отрицает», — сказал собеседник агентства.

Следственный комитет России завершил следствие по делу бывшего замминистра обороны России Павла Попова. Высокопоставленного в прошлом военного обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе во взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге.

Накануне военный суд продлил меру пресечения Попову до 21 ноября. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Самого генерала в суде не было из-за госпитализации.