ТАСС: Экс-замглавы Минобороны России Попов отверг свою причастность к коррупции

Экс-замглавы российского оборонного ведомства генерал армии Павел Попов отверг причастность к совершению должностных преступлений, особо крупного мошенничества и других преступлений коррупционной направленности. Об этом со ссылкой на адвоката бывшего высокопоставленного чиновника Дениса Сагача сообщает ТАСС.
«Причастность к совершению должностных преступлений и хищениям мой подзащитный отрицает», — сказал собеседник агентства.
Следственный комитет России завершил следствие по делу бывшего замминистра обороны России Павла Попова. Высокопоставленного в прошлом военного обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе во взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге.
Накануне военный суд продлил меру пресечения Попову до 21 ноября. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Самого генерала в суде не было из-за госпитализации.