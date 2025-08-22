Врач Коньков назвал лучшую температуру комнаты для сна

Сон в комнате с температурой от 18 до 22 градусов является самым здоровым. Об этом рассказал заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университет Росбиотех Александр Коньков.
По словам терапевта, качество сна при температурах выше или ниже заметно снижается.
Коньков отметил, что при температура 18−22 градуса организм человека быстрее переходит в фазу глубокого сна. При более высоких температурах нарушается ритм сердца и усиливается потоотделение.
Врач добавил, что температура ниже 16 градусов заставляет тело человека тратить энергию на согревание, из-за чего оно не может расслабиться. Но проветривать комнату перед сном все равно необходимо, так как в таких условиях улучшается кислородный обмен.
— Используйте дышащее постельное белье — оно помогает регулировать температуру. Если жарко — охладите подушку или используйте вентилятор. Если холодно — прогревайте ноги, — отметил Коньков в беседе с Lenta.ru.
Многие продукты могут оказывать влияние на сон. В частности, это касается молочной продукции, в том числе сыра. Такая еда может вызывать или усугублять ночные кошмары, особенно у людей с непереносимостью лактозы. К такому выводу пришли ученые в новом исследовании.