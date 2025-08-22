Врач Коньков назвал лучшую температуру комнаты для сна

Многие продукты могут оказывать влияние на сон. В частности, это касается молочной продукции, в том числе сыра. Такая еда может вызывать или усугублять ночные кошмары, особенно у людей с непереносимостью лактозы. К такому выводу пришли ученые в новом исследовании.