Все аэропорты России вернулись к работе

Аэропорты Волгограда, Саратова, Самары и Калуги вернулись к работе после введения ограничений на полеты, сообщили в Росавиации. Мера действовала около трех часов.

Источник: Роман Соколов/ТАСС

Подобные ограничения вводят при риске атаки БПЛА на регионы России. В ночь на 22 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке дронов на регион. Пострадавших нет, о серьезных разрушениях также не сообщалось.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
