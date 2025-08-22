Все аэропорты России вернулись к работе

Подобные ограничения вводят при риске атаки БПЛА на регионы России. В ночь на 22 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке дронов на регион. Пострадавших нет, о серьезных разрушениях также не сообщалось.
