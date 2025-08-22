В Стерлитамаке организуют мобильную диспансеризацию для женщин

Репродуктивная диспансеризация проводится и для мужчин. Ранее сообщалось, что более 150 мужчин с бесплодием получили бесплатное лечение. В прошлом году репродуктивную диспансеризацию прошли 413,5 тыс. женщин и мужчин, в I квартале текущего года — 120 тыс. Финансирует обследования бюджет нацпроекта «Семья».