В Стерлитамаке организуют мобильную диспансеризацию для женщин

Горбольница № 1 Стерлитамака отправит передвижной медицинский комплекс на территорию ТЦ «Сити Молл» (проспект Октября, 36). В субботу, 23 августа, с 10 до 14 часов там смогут пройти обследование репродуктивных органов женщины фертильного возраста от 18 до 49 лет.
Они смогут бесплатно пройти целый ряд обследований: ЭКГ, флюорографию, внутриглазное давление, анализы крови, маммографию, скрининг на рак шейки матки и другие.
Репродуктивная диспансеризация проводится и для мужчин. Ранее сообщалось, что более 150 мужчин с бесплодием получили бесплатное лечение. В прошлом году репродуктивную диспансеризацию прошли 413,5 тыс. женщин и мужчин, в I квартале текущего года — 120 тыс. Финансирует обследования бюджет нацпроекта «Семья».