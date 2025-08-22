Запрещенные места для лодок и катеров назвали в Волгоградской области

Еще один запретный участок расположен от плотины Волжской ГЭС на расстояние 500 метров вверх по Волгоградскому водохранилищу. Судовладельцам также нельзя передвигаться на водных объектах региона, которые объявлены закрытыми в запретный период, в том числе для рыболовства. Запрещено заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха, а также приближаться ближе 50 метров к ограждению границ заплыва на пляжах и других мест купания.