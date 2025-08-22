Группу Арсения Бородина залили перцовым баллончиком в Новосибирске

По словам музыкантов, неизвестный ворвался на репетицию, распылил баллончик и похитил дорогое оборудование. В это время в помещении были не только артисты, но и дети, которые хотели встретиться с Бородиным. После случившегося один из участников группы был доставлен в больницу.