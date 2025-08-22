Группу Арсения Бородина залили перцовым баллончиком в Новосибирске

Музыкальную группу Арсения Бородина Black Sonic Pearls залили перцовкой перед выступлением в Новосибирске. Об этом пишет тг-канал Mash Siberia.
По словам музыкантов, неизвестный ворвался на репетицию, распылил баллончик и похитил дорогое оборудование. В это время в помещении были не только артисты, но и дети, которые хотели встретиться с Бородиным. После случившегося один из участников группы был доставлен в больницу.
«Мы собрались с ребятами на репетицию. В центре Новосибирска сейчас находимся, на Красном проспекте. Как вдруг залетает какой-то невменяемый человек, цепляет одного из наших перцовым баллоном. Парни начали задыхаться, закашливаться».
На месте работала скорая и полиция. Но сам концерт, отмечает артист, все равно состоится.