Мамы Челябинской области смогут получить пособия после увольнения

Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно за весь период отпуска. Его размер зависит от продолжительности отпуска: при стандартных 140 днях выплата составит 82,9 тыс. рублей, при осложненных родах (156 дней) — 92,4 тыс. рублей, при многоплодной беременности (194 дня) — 114,9 тыс. рублей. Расчет основан на прожиточном минимуме трудоспособного населения (17 782 рубля в 2025 году).
Для оформления выплат необходимо в течение шести месяцев после окончания декретного отпуска подать заявление в СФР через клиентскую службу или портал «Госуслуги». Важным условием является получение статуса безработной в центре занятости в течение года после увольнения.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка за год до увольнения. Выплата назначается только в случае, если женщина не получает пособие по безработице.