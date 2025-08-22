Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: 54 беспилотника уничтожено за ночь над регионами

Российские войска уничтожили 54 украинских беспилотника за ночь над регионами России. Так же уничтожен БПЛА, летевший над Крымом. Об этом сообщает Минобороны.

Срочная новость.

Российские войска уничтожили 54 украинских беспилотника за ночь над регионами России. Так же уничтожен БПЛА, летевший над Крымом. Об этом сообщает Минобороны.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше