МО РФ: 54 беспилотника уничтожено за ночь над регионами

Срочная новость.
Российские войска уничтожили 54 украинских беспилотника за ночь над регионами России. Так же уничтожен БПЛА, летевший над Крымом. Об этом сообщает Минобороны.
