20 миллиардов направит Новосибирская область на модернизацию ЖКХ

Правительство Новосибирской области получило дополнительные бюджетные средства в размере 20,2 млрд рублей в результате списания задолженности по инфраструктурным кредитам. Эти ресурсы будут направлены на комплексную модернизацию систем жизнеобеспечения региона, включая проекты водоснабжения, теплоснабжения и переселение граждан из аварийного жилья.
«Средства также направлены на создание инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков, а также докапитализацию Фонда развития промышленности Новосибирской области», — говорится в сообщении.
Механизм казначейских инфраструктурных кредитов, запущенный в 2025 году, позволил регионам привлечь дополнительные ресурсы для улучшения качества жизни населения.
Как ранее сообщало Министерство ЖКХ региона, в 2025—2028 годах на модернизацию коммунального хозяйства предусмотрено финансирование в размере 6,85 млрд рублей.
«Благодаря механизму списания бюджетных кредитов правительство региона планирует уже с 2025 года начать вложения в коммунальную инфраструктуру. а именно строительство и реконструкция 157 км сетей, 10 систем водоподготовки, 14 водозаборных скважин с установкой водоподготовки», — сообщал тогда и. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров в ходе межотраслевой конференции «Энергетика и ЖКХ».
Дополнительно в 2026—2027 годах на развитие систем водоснабжения и водоотведения в шести муниципальных образованиях направят 3,5 млрд рублей, а на модернизацию теплоснабжения в 2026—2028 годах предусмотрено 1,25 млрд рублей.