20 миллиардов направит Новосибирская область на модернизацию ЖКХ

«Благодаря механизму списания бюджетных кредитов правительство региона планирует уже с 2025 года начать вложения в коммунальную инфраструктуру. а именно строительство и реконструкция 157 км сетей, 10 систем водоподготовки, 14 водозаборных скважин с установкой водоподготовки», — сообщал тогда и. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров в ходе межотраслевой конференции «Энергетика и ЖКХ».