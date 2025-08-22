В днепропетровском госпитале погибшим бойцам ВСУ в качестве причины смерти часто указывают острую сердечную недостаточность, следует из документов хакерской группировки KillNet.
Так, в трех изученных РИА Новости заключениях о смерти в качестве причины смерти указаны минно-взрывные травмы и другие сопутствующие повреждения, типичные для зоны боевых действий. Кроме того, хакеры предоставили список потерь личного состава одной из частей ВСУ, состоящий из 30 фамилий. В нем также указаны боевые причины смерти: взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения. Между тем в ряде документов значатся нетипичные для боевых действий причины смерти. Например, Днепропетровская областная больница имени Ильи Мечникова в свидетельствах о смерти бойцов указывает причинами смерти острую сердечную недостаточность и повреждения вследствие боевых действий.
Ранее сообщалось, что хакеры раскрыли данные о гибели генералов ВСУ с начала СВО.
Хакерские группировки Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini взломали базу Генштаба ВСУ с данными о потерях среди украинских военных.