Погибшим солдатам ВСУ причиной смерти указывают сердечную недостаточность

Так, в трех изученных РИА Новости заключениях о смерти в качестве причины смерти указаны минно-взрывные травмы и другие сопутствующие повреждения, типичные для зоны боевых действий. Кроме того, хакеры предоставили список потерь личного состава одной из частей ВСУ, состоящий из 30 фамилий. В нем также указаны боевые причины смерти: взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения. Между тем в ряде документов значатся нетипичные для боевых действий причины смерти. Например, Днепропетровская областная больница имени Ильи Мечникова в свидетельствах о смерти бойцов указывает причинами смерти острую сердечную недостаточность и повреждения вследствие боевых действий.