Шесть разлагающихся человеческих голов нашли на проезжей части в Мексике

Недалеко с одной из отрубленных голов полицейские нашли плакат с надписью La Barredora — названием одной из преступных мексиканских группировок. Там также был написан текст, адресованный предполагаемым виновникам насильственных действий в регионе с обвинениями в вымогательстве и убийствах.