Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть разлагающихся человеческих голов нашли на проезжей части в Мексике

Мексиканская полиция обнаружила на проезжей части шесть отрубленных мужских голов. Об этом сообщила газета La Jornada.

Мексиканская полиция обнаружила на проезжей части шесть отрубленных мужских голов. Об этом сообщила газета La Jornada.

Сообщается, что головы обнаружили благодаря звонку очевидца, который около заправки заметил что-то, напоминающее человеческие останки.

Недалеко с одной из отрубленных голов полицейские нашли плакат с надписью La Barredora — названием одной из преступных мексиканских группировок. Там также был написан текст, адресованный предполагаемым виновникам насильственных действий в регионе с обвинениями в вымогательстве и убийствах.

По данным следствия, мужчин могли убить в результате столкновения двух бандитских группировок, передает газета.

Ранее в Мексике вооруженный мужчина застрелил 23-летнюю Валерию Маркес, которая развивала свой блог о красоте на платформе TikTok. Трагедия случилась во время прямой трансляции, которую вела девушка.

Другой инцидент произошел в Мексике в середине мая, когда кандидата на пост мэра в штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями, которая транслировалась в прямом эфире. Еще трое человек в ходе стрельбы получили ранения.