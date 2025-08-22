Шесть разлагающихся человеческих голов нашли на проезжей части в Мексике

Мексиканская полиция обнаружила на проезжей части шесть отрубленных мужских голов. Об этом сообщила газета La Jornada.
Сообщается, что головы обнаружили благодаря звонку очевидца, который около заправки заметил что-то, напоминающее человеческие останки.
Недалеко с одной из отрубленных голов полицейские нашли плакат с надписью La Barredora — названием одной из преступных мексиканских группировок. Там также был написан текст, адресованный предполагаемым виновникам насильственных действий в регионе с обвинениями в вымогательстве и убийствах.
По данным следствия, мужчин могли убить в результате столкновения двух бандитских группировок, передает газета.
Ранее в Мексике вооруженный мужчина застрелил 23-летнюю Валерию Маркес, которая развивала свой блог о красоте на платформе TikTok. Трагедия случилась во время прямой трансляции, которую вела девушка.
Другой инцидент произошел в Мексике в середине мая, когда кандидата на пост мэра в штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями, которая транслировалась в прямом эфире. Еще трое человек в ходе стрельбы получили ранения.