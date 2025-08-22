Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не приходя в сознание госпитализирован»: водитель «Тойоты», которого ранее лишили прав, сел за руль и влетел в здание

В Уфе ранее лишенный прав водитель врезался в здание.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 22 августа, на проспекте Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Camry. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, инцидент произошел напротив дома № 34.

Согласно данным дорожной полиции, 41-летний водитель, ранее лишенный прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, когда ехал в сторону улицы Города Галле, врезался в административное здание.

В результате аварии водителя «Тойоты» доставили в медицинское учреждение в бессознательном состоянии.

— По факту ДТП начато разбирательство, — заявили в ГАИ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.