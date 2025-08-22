«Не приходя в сознание госпитализирован»: водитель «Тойоты», которого ранее лишили прав, сел за руль и влетел в здание

Сегодня утром, 22 августа, на проспекте Октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Camry. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, инцидент произошел напротив дома № 34.
Согласно данным дорожной полиции, 41-летний водитель, ранее лишенный прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, когда ехал в сторону улицы Города Галле, врезался в административное здание.
В результате аварии водителя «Тойоты» доставили в медицинское учреждение в бессознательном состоянии.
— По факту ДТП начато разбирательство, — заявили в ГАИ.
