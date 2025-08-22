Волжскую набережную вновь перекроют из-за проведения фестиваля

Движние транспорта по Волжской набережной ограничат из-за проведения фестиваля «Пари Фест» (16+). Ограничения будут действовать с 22.00 22 августа до 07.00 24 августа, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
В этот период нельзя будет проехать на участке Волжской набережной от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, улице Совнаркомовской на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской, улице Бетанкура на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной, а также по Стрелке от дома № 7 до дома № 3А.
Редакция сайта pravda-nn.ru создала telegram-канал «Проезда нет», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде.