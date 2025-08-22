Ричмонд
Волжскую набережную вновь перекроют из-за проведения фестиваля

Ограничения будут действовать с 22.00 22 августа до 07.00 24 августа.

Источник: Нижегородская правда

Движние транспорта по Волжской набережной ограничат из-за проведения фестиваля «Пари Фест» (16+). Ограничения будут действовать с 22.00 22 августа до 07.00 24 августа, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

В этот период нельзя будет проехать на участке Волжской набережной от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской, улице Совнаркомовской на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской, улице Бетанкура на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной, а также по Стрелке от дома № 7 до дома № 3А.

Редакция сайта pravda-nn.ru создала telegram-канал «Проезда нет», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде.