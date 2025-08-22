«Наступила осень»: в Москве зафиксировали самую холодную ночь за два месяца

На метеостанции на Балчуге, которая находится в центре Москвы, термометр показал этой ночью +11,7. На других метеостанциях было еще холоднее, чем на ВДНХ — в Строгино +7,9, в Тушино +7,7, а в Бутово — и вовсе +5,9. Это соответствует климатическим показателям сентября.