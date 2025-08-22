«Наступила осень»: в Москве зафиксировали самую холодную ночь за два месяца

В Москве минувшая ночь стала самой холодной за последние два месяца. На опорной метеостанции ВДНХ воздух остыл до +8,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве наступила настоящая осень. За минувшую ночь на опорной метеостанции ВДНХ воздух остыл до +8,4. Это второе место по ночному холоду за все лето. Посвежее за весь сезон было только в ночь на 22 июня (+7,8)», — написал метеоролог в своем телеграм-канале.
На метеостанции на Балчуге, которая находится в центре Москвы, термометр показал этой ночью +11,7. На других метеостанциях было еще холоднее, чем на ВДНХ — в Строгино +7,9, в Тушино +7,7, а в Бутово — и вовсе +5,9. Это соответствует климатическим показателям сентября.
В Подмосковье самые низкие температуры этой ночью зафиксировали в Черустях — всего 3,7 градуса, в Волоколамске и Михайловском — плюс 4,5, в Солнечногорске +4,6, в Клину — 4,8 градуса.
Ранее в МЧС Подмосковья предупредили о сильном тумане утром в пятницу, 22 августа.
