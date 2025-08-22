В трех районах Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на пятницу, 22 августа, в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку. Беспилотники сбили в Миллеровском, Каменском и Тарасовском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, в результате атаки дронов в нескольких местах загорелась трава. Однако возгорания оперативно потушили. Никто из людей не пострадал.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Вечером в четверг над Ростовской областью сбили БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше