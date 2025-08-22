Ричмонд
В трех районах Ростовской области сбили БПЛА

Из-за атаки беспилотников в Ростовской области произошло несколько ландшафтных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 22 августа, в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку. Беспилотники сбили в Миллеровском, Каменском и Тарасовском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате атаки дронов в нескольких местах загорелась трава. Однако возгорания оперативно потушили. Никто из людей не пострадал.

