В Краснодаре рядом с «Парком Облаков» появится новая парковка

Новую парковку откроют рядом с Парком Облаков в Краснодаре.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре рядом с «Парком Облаков» появится новая парковка, сообщает телеканал «Краснодар».

В настоящее время обустройство современной парковочной зоны подходит к завершению. Там уже уложен асфальт, нанесена разметка. Сейчас идут работы по установке шлагбаумов. Кроме того, вдоль дороги высаживают кустарники.

Располагаться стоянка будет на пересечении улиц Героя Сарабеева и Героя Владислава Посадского неподалеку от стадиона футбольной академии.

Напомним, в Краснодаре анонсировали новую локацию в Парке облаков — озеро «Старости». Это предварительное название. Объект представляет собой водоем овальной формы сине-фиолетового цвета с подсветкой.