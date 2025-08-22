В Краснодаре рядом с «Парком Облаков» появится новая парковка, сообщает телеканал «Краснодар».
В настоящее время обустройство современной парковочной зоны подходит к завершению. Там уже уложен асфальт, нанесена разметка. Сейчас идут работы по установке шлагбаумов. Кроме того, вдоль дороги высаживают кустарники.
Располагаться стоянка будет на пересечении улиц Героя Сарабеева и Героя Владислава Посадского неподалеку от стадиона футбольной академии.
Напомним, в Краснодаре анонсировали новую локацию в Парке облаков — озеро «Старости». Это предварительное название. Объект представляет собой водоем овальной формы сине-фиолетового цвета с подсветкой.