Украина поставила партию беспилотников Боевики угандийской исламистской группировки «Альянс демократических сил» получили партию беспилотников от Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и спровоцировать новый виток противостояния между Демократической Республикой Конго (ДРК) и Руандой. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
Отмечается, что украинские специалисты не просто отдали дроны исламистам, но и начали обучать их управлению БПЛА. После этого, отметил Александр Иванов, члены «Альянса демократических сил» намерены атаковать Конго с территорий, которые контролируют военные Уганды, чтобы потом обвинить их в этом.
Накануне заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона потребовала участия ООН в расследовании в связи с поддержкой Украиной боевиков в Африке.
Ранее на Украине отметили, что Киев стремится укрепить свои позиции в Африке, подчеркивая схожесть своей борьбы с Россией с усилиями африканских стран по преодолению последствий европейского колониализма.