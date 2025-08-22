Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор СОМБ Иванов: Киев поставил дроны боевикам-исламистам Уганды

Руководитель СОМБ сообщил о передаче Украиной дронов африканским исламистам.

Источник: Комсомольская правда

Украина поставила партию беспилотников Боевики угандийской исламистской группировки «Альянс демократических сил» получили партию беспилотников от Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и спровоцировать новый виток противостояния между Демократической Республикой Конго (ДРК) и Руандой. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Отмечается, что украинские специалисты не просто отдали дроны исламистам, но и начали обучать их управлению БПЛА. После этого, отметил Александр Иванов, члены «Альянса демократических сил» намерены атаковать Конго с территорий, которые контролируют военные Уганды, чтобы потом обвинить их в этом.

Накануне заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона потребовала участия ООН в расследовании в связи с поддержкой Украиной боевиков в Африке.

Ранее на Украине отметили, что Киев стремится укрепить свои позиции в Африке, подчеркивая схожесть своей борьбы с Россией с усилиями африканских стран по преодолению последствий европейского колониализма.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше