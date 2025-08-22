Мост на Сухарной в Новосибирске готовят к монтажу пролетного строения

Объект был построен в 1965 году и находился в аварийном состоянии.
Ремонт моста на ул. Сухарной: монтаж балок в конце августа, завершение в 2025 году. На мосту на ул. Сухарной завершены работы по фундаментам и подферменным площадкам, укрепляются конусы устоев. Главная задача — подготовка к монтажу пролетного строения, который запланирован на третью декаду августа. Об этом пишут в мэрии Новосибирска.
Старый мост, построенный в 1965 году, находился в аварийном состоянии. После ремонта его пропускная способность увеличится, появится освещение и расширенная пешеходная часть. На время работ действует временный мост, обеспечивающий бесперебойное движение.
Проект стоимостью 171,7 млн рублей финансируется по муниципальному контракту. Строительный контроль осуществляет ООО «Технадзор». Полное завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 2025 год.
Новый мост протяженностью 23,8 метра будет иметь две полосы для транспорта, полосы безопасности и пешеходные тротуары. Объект имеет важное значение для транспортной инфраструктуры, связывая жилые районы с природным парком.