Мост на Сухарной в Новосибирске готовят к монтажу пролетного строения

Ремонт моста на ул. Сухарной: монтаж балок в конце августа, завершение в 2025 году. На мосту на ул. Сухарной завершены работы по фундаментам и подферменным площадкам, укрепляются конусы устоев. Главная задача — подготовка к монтажу пролетного строения, который запланирован на третью декаду августа. Об этом пишут в мэрии Новосибирска.