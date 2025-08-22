«Неман» проиграл первый матч плей-офф Лиги конференций «Райо Вальекано»

Гродненский «Неман» уступил с минимальным счетом 0:1 в первом домашнем матче плей-офф Лиги конференций мадридскому «Райо Вальекано».
Белорусские клубы свои домашние матчи еврокубков проводят на нейтральном поле и при пустых трибунах. «Неман» играл в венгерском Сегеде. Судьба встречи решилась на 77-й минуте, когда Альваро Гарсия поразил ворота белорусской команды.
Испанский клуб превзошел гродненский по общему количеству ударов — 19:6, ударам в створ ворот — 6:4, угловым — 10:3. Подавляющее преимущество мадридцев было и во владении мячом — 75% против 25%
Ответный матч состоится в Мадриде 28 августа. Победитель по сумме двух матчей попадет в групповой раунд Лиги конференций — третьего по значимости клубного турнира УЕФА.
Напомним, что «Неман» впервые пробился в решающую стадию квалификации еврокубковых турниров. В предыдущих этапах клуб из Гродно прошел армянский «Урарту» (2:1 и 4:0), словацкий «Кошице» (3:2 и 1:1) и фарерский «Клаксвик» (0:2 и 2:0, победа по пенальти).
