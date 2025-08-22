«Неман» проиграл первый матч плей-офф Лиги конференций «Райо Вальекано»

Напомним, что «Неман» впервые пробился в решающую стадию квалификации еврокубковых турниров. В предыдущих этапах клуб из Гродно прошел армянский «Урарту» (2:1 и 4:0), словацкий «Кошице» (3:2 и 1:1) и фарерский «Клаксвик» (0:2 и 2:0, победа по пенальти).