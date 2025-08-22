Бугринский мост в Новосибирске стал местом массового нарушения скорости

С 19 августа зафиксировано 933 случая превышения скорости.
С 19 августа автоматический комплекс фото- и видеофиксации, расположенный на Бугринском мосту, задокументировал 933 факта превышения допустимой скорости движения.
Как сообщает ГКУ НСО ЦОДД, ранее передвижной комплекс регистрировал на этом участке максимальную скорость в 175 км/ч, что значительно превышает разрешенную — почти в три раза.
В управлении напомнили, что с начала 2025 года в Российской Федерации вступили в силу обновленные размеры штрафов за несоблюдение скоростного режима. За превышение скорости в диапазоне от 20 до 40 км/ч нарушителям грозит штраф в размере 750 рублей, за превышение от 40 до 60 км/ч — штраф от 1500 до 2250 рублей, а за превышение более чем на 80 км/ч — 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на период до полугода.
В связи с этим водителей настоятельно просят придерживаться установленных скоростных ограничений во избежание административных взысканий за нарушение правил дорожного движения.