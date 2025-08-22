Бугринский мост в Новосибирске стал местом массового нарушения скорости

В управлении напомнили, что с начала 2025 года в Российской Федерации вступили в силу обновленные размеры штрафов за несоблюдение скоростного режима. За превышение скорости в диапазоне от 20 до 40 км/ч нарушителям грозит штраф в размере 750 рублей, за превышение от 40 до 60 км/ч — штраф от 1500 до 2250 рублей, а за превышение более чем на 80 км/ч — 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на период до полугода.