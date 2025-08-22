В Прикамье завершено расследование уголовного дела группы закладчиков

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Пермского муниципального округа 1991 и 1994 годов рождения. Молодых людей обвиняют в пяти покушениях на сбыт наркотических средств, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В августе прошлого года госавтоинспекторы в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак» задержали прикамцев при въезде в Краснокамск. Фигуранты перемещались на арендованном «Хендай Солярис». У одного из них в поясной сумке нашлось 13 свертков с героином массой более 4 граммов — свертки молодые люди приготовили для сбыта. Еще четыре свертка они успели разложить по тайникам в лесополосе вблизи Перми. Правоохранители обнаружили все тайники и изъяли их содержимое.
В общей сложности у злоумышленников изъяли около 6,2 грамма героина.
Старший из подельников рассказал, что пять последних лет регулярно употребляет наркотики и из-за недостатка средств на покупку запрещенных веществ решил заняться их распространением. Через интернет он устроился закладчиком и по заданию куратора забирал оптовое количество свертков с наркотиками, а потом раскладывал их по тайникам в Перми и Краснокамске. Поскольку нужна была машина, он предложил знакомому подработать водителем для перевозки наркотиков с целью дальнейшего сбыта.
Теперь уголовное дело передано в суд. Старший из обвиняемых — под арестом, второй фигурант — под подпиской о невыезде.