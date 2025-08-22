В Прикамье завершено расследование уголовного дела группы закладчиков

В августе прошлого года госавтоинспекторы в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак» задержали прикамцев при въезде в Краснокамск. Фигуранты перемещались на арендованном «Хендай Солярис». У одного из них в поясной сумке нашлось 13 свертков с героином массой более 4 граммов — свертки молодые люди приготовили для сбыта. Еще четыре свертка они успели разложить по тайникам в лесополосе вблизи Перми. Правоохранители обнаружили все тайники и изъяли их содержимое.