В Алматы усиливается загрязнение воздуха с каждым годом

Алматы на протяжении последних десяти лет сталкивается с высоким уровнем загрязнения воздуха. По данным мониторинга, в 9 из 10 лет, с 2015 по 2024 год, качество воздуха в городе классифицировалось как «высокое» по уровню загрязнения, за исключением 2017 года, когда оно оценивалось как «повышенное». Более 2,3 млн жителей ежедневно дышат воздухом с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ, сообщает проектный офис для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.