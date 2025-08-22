В Алматы усиливается загрязнение воздуха с каждым годом

Факторы загрязнения
Расположение Алматы в низине у подножия Заилийского Алатау создает неблагоприятные условия для естественного воздухообмена. Горно-долинная циркуляция, особенно в северной части города, усиливает скопление загрязняющих веществ. Масштабная и хаотичная застройка за последние два десятилетия усугубила проблему, из-за чего город более полугода находится под плотным слоем смога.
Основные источники загрязнения воздуха в Алматы включают:
- Автотранспорт: выхлопные газы автомобилей выбрасывают в атмосферу оксиды углерода и азота, диоксид серы и другие вредные вещества.
- Печное отопление: частные дома в пригородах, использующие уголь и дрова, значительно увеличивают выбросы взвешенных частиц, оксидов углерода и серы.
- Теплоэнергетика: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 вносят вклад в загрязнение, несмотря на частичную газификацию частного сектора города.
По данным РГП «Казгидромет», в 2015—2016 и 2018−2021 годах ИЗА в Алматы находился на уровне 7−8 (высокий уровень загрязнения), в 2017 году — 5−6 (повышенный). В 2022 и 2024 годах по СИ уровень загрязнения оценивался как «высокий», а в 2023 году — как «очень высокий». В 2024 году зафиксировано 31 960 случаев превышения ПДК, преимущественно по оксидам углерода и азота, озону, диоксидам серы и азота, а также частицам РМ-2,5 и РМ-10.
Перспективы
Проблема загрязнения воздуха в Алматы требует комплексного подхода. Среди ключевых мер — модернизация транспортной инфраструктуры, переход на экологически чистые виды топлива, усиление контроля за выбросами ТЭЦ и дальнейшая газификация пригородов. Эффективный мониторинг и своевременное информирование населения о качестве воздуха остаются важными шагами для минимизации рисков для здоровья.
Решение проблемы смога в Алматы — это не только экологическая, но и социальная задача, от которой зависит качество жизни миллионов горожан. В 2025 году ожидается усиление мер по улучшению экологической ситуации, включая внедрение новых технологий и ужесточение нормативов.