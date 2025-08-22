В Иркутской области тушат лесные пожары на площади более тысячи гектаров

— На тушении работали шесть пожарных и две единицы техники, на севере региона также использовали три вертолета Ми-8. За ситуацией с воздуха следили два самолета Ан-2 и пять легкомоторных — их общее время в небе составило почти 49 часов, — рассказывают в пресс-службе правительства.