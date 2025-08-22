В Иркутской области тушат лесные пожары на площади более тысячи гектаров

В Иркутской области продолжают бороться с лесными пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, 21 августа удалось потушить пламя в Тайшетском районе на площади четыре гектара. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнем местных жителей.
— На тушении работали шесть пожарных и две единицы техники, на севере региона также использовали три вертолета Ми-8. За ситуацией с воздуха следили два самолета Ан-2 и пять легкомоторных — их общее время в небе составило почти 49 часов, — рассказывают в пресс-службе правительства.
На утро 22 августа в области остаются активными семь пожаров. Так два очага в Бодайбинском и Катангском районах (общей площадью 970 гектаров) взяли под контроль. Четыре пожара в Катангском районе на площади 100 гектаров продолжают тушить. В этих работах участвуют 187 человек и пять единиц техники.
Большинство пожаров, по предварительным данным, вызваны грозами. Исключением является лишь Киренский район. Сейчас патрулирование лесов проводят 54 группы общей численностью 112 человек.
