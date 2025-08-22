Нигериец работает медбратом в больнице на севере Новосибирской области

Он мечтает стать врачом, поэтому уже несколько лет живет в России. Своей историей он поделился с журналистом АиФ-Новосибирск.
Медицинскую профессию Мосес выбрал потому, что его отец был медицинским работником. Вместе с ним он часто проводил время в больницах. В Россию парень приехал вместе с 50 другими участниками стипендии двустороннего образовательного соглашения. Однако из всех он единственный, что отправился учиться в Новосибирск.
Теперь Мосес переходит на четвёртый курс НГМУ. А этим летом впервые поехал работать в больницу медбратом. Сейчас он набирается опыта в Северной ЦРБ. Сначала работал в приемном покое, а потом в хирургическом отделении в качестве процедурного медбрата.
Нигериец признался, что во время работы у него возникали некоторые трудности, например, в заполнении медицинских журналов, но ему помогали медсестры. Студент также отметил, что языкового барьера с пациентами у него нет, ведь почти 10 месяцев в году он учится на русском языке.
А ещё Океме Мосес добавил, что в России ему нравится, потому что здесь более развитая система здравоохранения, чем в Нигерии. В дальнейшем он хочет заниматься хирургией.
«Я специализируюсь на ортопедии, в будущем постараюсь больше внимания уделять спорту и найти способы сократить среднее время восстановления после травм ПКС у спортсменов. Ведь травмы ПКС (передней крестообразной связки) обычно не дают им восстановиться в течение шести и более месяцев после операции», — заключил Океме Мосес.