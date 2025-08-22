Запреты на посещение лесов продолжают действовать в 13 районах Беларуси

Ограничения затронули Березовский, Ивацевичский и Пружанский районы Брестской области, Буда-Кошелевский, Житковичский, Жлобинский, Кормянский, Октябрьский, Петриковский, Рогачевский, Светлогорский и Чечерский районы Гомельской области. В Минской области ограничения введены на территории Копыльского, Любанского, Слуцкого, Смолевичского, Солигорского, Стародорожского и Столбцовского районов, в Гродненской — Берестовицкого, Волковысского, Зельвенского, Мостовского, Свислочского, Слонимского и Щучинского. Посещение лесов ограничено также в шести районах Могилевской области — Бобруйском, Глусском, Кировском, Костюковичском, Осиповичском и Хотимском.