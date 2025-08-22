Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запреты на посещение лесов продолжают действовать в 13 районах Беларуси

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты на посещение лесов продолжают действовать в 13 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Источник: Аргументы и факты

В 13 районах страны — Каменецком Брестской области, Брагинском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Калинковичском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Речицком и Хойникском Гомельской области — введены запреты.

Ограничения затронули Березовский, Ивацевичский и Пружанский районы Брестской области, Буда-Кошелевский, Житковичский, Жлобинский, Кормянский, Октябрьский, Петриковский, Рогачевский, Светлогорский и Чечерский районы Гомельской области. В Минской области ограничения введены на территории Копыльского, Любанского, Слуцкого, Смолевичского, Солигорского, Стародорожского и Столбцовского районов, в Гродненской — Берестовицкого, Волковысского, Зельвенского, Мостовского, Свислочского, Слонимского и Щучинского. Посещение лесов ограничено также в шести районах Могилевской области — Бобруйском, Глусском, Кировском, Костюковичском, Осиповичском и Хотимском.

Интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.