У дочери академика Асеева потребовали вернуть землю под коттеджем СО РАН

После вступления приговора Асееву в силу решение о признании права собственности на коттедж было отменено, дело направлено на новое рассмотрение. В сентябре прошлого года его дочери отказали в праве собственности на коттедж. В марте 2025-го в апелляции она отказалась от иска, поэтому производство по делу прекратили.