У дочери академика Асеева потребовали вернуть землю под коттеджем СО РАН

Росимущество обратилось с иском к дочери бывшего президента Сибирского отделения Российской академии наук Александра Асеева Ольге Асеевой с требованием вернуть землю под коттеджем СО РАН. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Коттедж в Академгородке, в котором сейчас проживает академик Асеев, принадлежит государству. Собственником земельного участка, на котором расположен дом, является его дочь.
— Она приобрела землю по договору купли-продажи в августе 2019 года на основании вступившего на тот момент решения Советского районного суда Новосибирска от апреля 2015 года о признании права собственности на коттедж в порядке приватизации, — уточнили в пресс-службе.
При этом договор данный договор является недействительным, так как коттедж после вынесения приговора академику, которого судили за мошенничество, должны были вернуть законному владельцу, то есть государству.
После вступления приговора Асееву в силу решение о признании права собственности на коттедж было отменено, дело направлено на новое рассмотрение. В сентябре прошлого года его дочери отказали в праве собственности на коттедж. В марте 2025-го в апелляции она отказалась от иска, поэтому производство по делу прекратили.
Так как коттедж уже не принадлежит на праве собственности дочери академика, то Росимущество требует вернуть землю под домом в собственность государства. Предварительное судебное заседание назначено на 9 октября.