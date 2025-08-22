В РФ предложили нанокомпозиты, которые повысят чувствительность сенсоров

«Мы показали, что, варьируя размер и форму частиц кобальта в кремниевой матрице, можно значительно усилить этот эффект. Решение открывает путь к созданию более точных и компактных датчиков магнитного поля, которые могут применяться в медицине, спинтронике и системах безопасности», — пояснил руководитель проекта, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, чьи слова приводит пресс-служба университета.