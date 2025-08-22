Движение по Большеохтинскому проспекту будет ограничено до понедельника

В частности, в Колпинском районе с 22 августа по 5 сентября в связи с производством работ по прокладке водопровода ограничивается движение транспорта по улице Танкистов в городе Колпино — от проспекта Ленина до Павловской улицы, с закрытием правого поворота в сторону СНТ Ижорский Массив-2.