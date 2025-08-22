Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Среднем Урале перед новым учебным годом сотни детей заболели энтеровирусом

На Среднем Урале в преддверии нового учебного года фиксируется сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

Источник: Freepik

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным регионального Минздрава, заболеваемость энтеровирусом зарегистрирована в 21 муниципалитете. Больше половины случаев (609) приходится на Екатеринбург, 260 случаев — на Североуральский муниципальный округ. Как уточнила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова (на фото), порядка 97% заболевших — это дети и подростки до 17 лет.

Профильная служба ведомства проводит оперативный мониторинг эпидситуации. Динамика заболевших находится на контроле Татьяны Савиновой. При выявлении детей, заболевших энтеровирусной инфекцией, работа групп в детских садах и школьных классов будет временно приостановлена.

Свердловский Минздрав организовал дистанционные семинары по подготовке к учебному году с акцентом на защите здоровья детей для медиков, педагогов и родителей. Один из таких семинаров состоится сегодня, 22 августа, в 13:00 по уральскому времени.