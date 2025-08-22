Арсения Бородина из «Фабрики звезд» залили перцовкой в Новосибирске

Как рассказали участники Black Sonic Pearls, на их репетицию неожиданно проник злоумышленник, распылил содержимое баллончика и скрылся, похитив ценную аппаратуру. Помимо музыкантов, в момент инцидента в студии находились дети, пришедшие на встречу с Бородиным. После происшествия одному из членов группы потребовалась госпитализация.