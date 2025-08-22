Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арсения Бородина из «Фабрики звезд» залили перцовкой в Новосибирске

Неизвестный ворвался на репетицию, распылил баллончик и сбежал с дорогим оборудованием. Все это произошло в центре города в районе Красного проспекта.

Неизвестный ворвался на репетицию, распылил баллончик и сбежал с дорогим оборудованием. Все это произошло в центре города в районе Красного проспекта.

Перед выступлением в Новосибирске коллектив Арсения Бородина подвергся нападению с использованием перцового баллончика. Об этом лидер группы заявил в своем телеграм-канале.

Как рассказали участники Black Sonic Pearls, на их репетицию неожиданно проник злоумышленник, распылил содержимое баллончика и скрылся, похитив ценную аппаратуру. Помимо музыкантов, в момент инцидента в студии находились дети, пришедшие на встречу с Бородиным. После происшествия одному из членов группы потребовалась госпитализация.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Несмотря на произошедшее, Бородин заявил, что концерт состоится. Он обратился к общественности через социальные сети, чтобы предать инцидент широкой огласке.