Арсения Бородина из «Фабрики звезд» залили перцовкой в Новосибирске

Неизвестный ворвался на репетицию, распылил баллончик и сбежал с дорогим оборудованием. Все это произошло в центре города в районе Красного проспекта.
Перед выступлением в Новосибирске коллектив Арсения Бородина подвергся нападению с использованием перцового баллончика. Об этом лидер группы заявил в своем телеграм-канале.
Как рассказали участники Black Sonic Pearls, на их репетицию неожиданно проник злоумышленник, распылил содержимое баллончика и скрылся, похитив ценную аппаратуру. Помимо музыкантов, в момент инцидента в студии находились дети, пришедшие на встречу с Бородиным. После происшествия одному из членов группы потребовалась госпитализация.
На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Несмотря на произошедшее, Бородин заявил, что концерт состоится. Он обратился к общественности через социальные сети, чтобы предать инцидент широкой огласке.