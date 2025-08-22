За ночь над регионами России было сбито 54 беспилотника ВСУ

Так, над территорией Брянской области было сбито 19, а над территорией Волгоградской области — 11 дронов. Над Ростовской областью уничтожено восемь беспилотников, над Воронежской — семь. По три дрона было сбито над Белгородской и Орловской областями. Два — над Курской областью и один — над Республикой Крым.