За ночь над регионами России было сбито 54 беспилотника ВСУ

За прошедшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 54 беспилотника ВСУ над 8 регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.
Так, над территорией Брянской области было сбито 19, а над территорией Волгоградской области — 11 дронов. Над Ростовской областью уничтожено восемь беспилотников, над Воронежской — семь. По три дрона было сбито над Белгородской и Орловской областями. Два — над Курской областью и один — над Республикой Крым.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал об отражении массированной атаки ВСУ.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщал, что силы ПВО отразили атаку ВСУ.