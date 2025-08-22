Ричмонд
В Зеленоградске прикрыли точку с неправильной сладкой ватой

Полицейские изъяли торговое оборудование.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградске проверили предпринимателей, торгующих на улицах курорта, и выявили нарушителей. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Как выяснилось, продавец сладкой ваты работал, не оформив соответствующие разрешения. Сотрудники полиции и городской администрации составили протокол и изъяли оборудование.

«Чтобы получить разрешение на торговлю на территории муниципалитета, необходимо обратиться в отдел экономического развития и торговли администрации», — напомнили местные власти.

В Зеленоградске торговцы сладкой ватой накрывают автоматы ковриками, лежавшими на земле.