В Зеленоградске прикрыли точку с неправильной сладкой ватой

В Зеленоградске проверили предпринимателей, торгующих на улицах курорта, и выявили нарушителей. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Как выяснилось, продавец сладкой ваты работал, не оформив соответствующие разрешения. Сотрудники полиции и городской администрации составили протокол и изъяли оборудование.
«Чтобы получить разрешение на торговлю на территории муниципалитета, необходимо обратиться в отдел экономического развития и торговли администрации», — напомнили местные власти.
В Зеленоградске торговцы сладкой ватой накрывают автоматы ковриками, лежавшими на земле.