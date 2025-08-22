Яблоки по цене нектаринов и персиков: что почем на «Комаровке»

«Комаровка» привлекает покупателей: берут в основном ягоды, грибы, овощи и зелень. У наиболее популярных прилавков выстраиваются большие очереди. Посетители ходят по рынку, выбирают, порой очень эмоционально комментируют цены, вступают в перепалку с торговцами.
Рынок — это ведь не только место, где люди покупают продукты, но и еще эмоционально разряжаются.
«К нам иногда специально идут поругаться, пар выпустить. Мы можем ответить. Глядишь, так и день быстрее пролетает», — делится размышлениями один из продавцов.
Sputnik прошелся по торговым рядам «Комаровки», не поспорил ни с одним из торговцев и узнал актуальные цены.
Грибов стало меньше, цены выросли
Еще недели две назад можно было найти лисички по 9 рублей за килограмм. Сейчас ассортимент грибов сильно уменьшился. Их продают в нескольких местах в районе 16,9 рубля за килограмм. А вот свежих подберезовиков, подосиновиков и боровиков пока в продаже не замечено.
К лисичкам на рынке можно взять белорусской картошки. Выбор сортов большой: «Манифест», «Скарб», «Королева Анна». О вкусовых качествах и полезных свойствах вам с радостью расскажут торговцы. Цены весьма демократичные: начинаются от 99 копеек за кило и доходят до 3,5 рубля — за крупный и отборный картофель.
Лук репчатый готовы отдать в среднем по 5 рублей за килограмм, красивую и крупную морковь — по 2−5 рубля. Свеклу можно купить по 5 рублей за килограмм.
Огурцы можно купить от 3 до 13,5 рубля за кило. Стоимость зависит от вкусовых качеств и сорта. Самые дорогие — сорта «Родничок». Sputnik поинтересовался у торговца, почему такая цена и в чем особенность этих огурцов.
«Родничок» сложнее выращивать. Да и во вкусе он сильно отличается от обычного «колючего» огурца, заметно вкуснее и насыщеннее. Отсюда и такая цена", — объясняет он.
Баклажаны готовы отдать по 4,9 рубля, кабачки — по 2,5. В продаже встречаются кукурузные початки по 3,9−4,9 рубля за кило.
Малина, брусника и голубика
Большим спросом на «Комаровке» пользуется голубика. Точек, где можно найти ягоду, много. Стоимость отличается буквально на пару рублей — от 16,9 до 18,9 за килограмм.
Килограмм садовой малины обойдется в 15,9−18,9 рубля. Был найден на рынке целый прилавок свежей белорусской брусники по 14,9 рубля за кило. Ежевика обойдется в 16,9 рубля за килограмм.
Найти чернику на рынке крайне сложно, она есть лишь в одном месте и то ее за несколько часов почти всю разобрали.
Маленький стаканчик шелковицы готовы отдать за 10 рублей, облепихи — за 8.
Еще есть на прилавках клубника, хотя ее сезон уже прошел. Стоимость варьируется от 8,9 рубля за мелкую ягоду и доходит до 13 рублей.
Белорусские яблоки
В изобилии на рынке нектаринов и персиков. Цена на них зависит от размера и вкуса плода: крупнее и слаще — дороже. Стоимость варьируется от 8,9 и доходит до 24,9 рубля за кило.
А вот цена на белорусские яблоки удивляет. Можно найти плоды по 3,99 рубля и 5 рублей за кило. Но в основном продают по 7,5−8,99 рубля. Самый дорогой сорт — «Штрифель ранний» из Столбцов, самый дешевый — «Розовый налив».
Искусство продаж показывают торговцы дынями и арбузами. Они сходу ведут к прилавку и очень активно предлагают свой товар: за секунд пять цена на арбуз упала с 4,5 рубля до 2,5 за кило.
Однако следующий продавец сбил цену до 1,5 рубля, но в довесок хотел дать (разумеется, за деньги) дыню.
«Через 10 дней улетаю, бери сейчас. Сладкая дыня — по 4,9 рубля за килограмм. Вкусная, не тяни — разберут», — убеждает он.
Услышав отказ, торговец расстраивается, но тут же переключается на следующего покупателя — товар надо продать, поэтому нельзя терять время.