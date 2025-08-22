Яблоки по цене нектаринов и персиков: что почем на «Комаровке»

Еще недели две назад можно было найти лисички по 9 рублей за килограмм. Сейчас ассортимент грибов сильно уменьшился. Их продают в нескольких местах в районе 16,9 рубля за килограмм. А вот свежих подберезовиков, подосиновиков и боровиков пока в продаже не замечено.